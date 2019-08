Arsenal, Ozil e Kolasinac ancora out dopo l’aggressione

Ozil e Kolasinac non faranno parte della squadra che debutterà in Premier League domenica contro il Newcastle

Il tentativo di aggressione subito da Mesut Ozil e Sead Kolasinac costringerà i due giocatori a rimanere fermi al box. La polizia inglese sta ancora investigando e Emery in conferenza ha confermato: «Non faranno parte della squadra per il nostro debutto in Premier League contro il Newcastle a causa di ulteriori incidenti di sicurezza tuttora sotto indagine».

Il club londinese continua spiegando che il benessere dei suoi calciatori e delle loro famiglie è la priorità assoluta e che questa decisione è stata presa in accordo con Ozil e Kolasinac. L’Arsenal scenderà in campo domenica contro il Newcastle.