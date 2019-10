Arsenal, Pepè: «Sto trovando un po’ di difficoltà, ma sono tranquillo»

Arsenal, Pepè commenta il difficile inizio di stagione dopo la sfavillante gara contro il Liverpool. Ecco le sue parole

Nicolas Pepè stra trovando un po’ di difficoltà all’Arsenal. Ecco le sue parole a RMC Sport: «Sto avendo un esordio difficile, bisogna dire la verità. Non sono performante ai miei livelli abituali, non è la stessa cosa rispetto ai tempi del Lille o alla partita di Liverpool a inizio stagione».

«Deve tornare fiducia, ma non sono inquieto: la gente può essere nervosa per le basse statistiche, ma io non lo sono».