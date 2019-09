Arsenal, per scegliere il nuovo capitano Emery vuole una votazione

Arsenal, ancora vacante la fascia da capitano lasciata da Koscielny. Il nuovo leader verrà scelto dopo uno scrutinio segreto

In casa Arsenal si sta per far strada un nuovo capitano. C’è da scegliere l’erede di Laurent Koscielny, anche se nelle prime giornate di campionato ad indossare la fascia è stato Granit Xhaka.

Per scegliere il nuovo leader Unai Emery ha optato per uno scrutinio segreto tenutosi all’interno dello spogliatoio. Solo quando verrà reso pubblico il risultato della votazione i Gunners avranno il loro capitano.