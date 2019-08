Arsenal, si presenta David Luiz: «Felice di essere qui»

Arsenal, David Luiz si presenta: «Il ciclo col Chelsea era finito, i Gunners la squadra giusta per vincere. Emery importante nella scelta»

Il nuovo acquisto dell’Arsenal, David Luiz, si è presentato attraverso i profili ufficiali del club. Queste le parole del brasiliano:

«Il ciclo con il Chelsea era ormai finito e quindi ne ho parlato con il club. Avevo bisogno di nuovi stimoli. Ho avuto l’opportunità e la fortuna di approdare in una nuova grande squadra. Arrivo all’Arsenal con l’obiettivo di vincere trofei. Credo che questa sia la squadra giusta per farlo. Emery è stato molto importante per la mia scelta. E’ un grande allenatore. Conosco anche molti calciatori, sono molto felice di essere qui».