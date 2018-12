Tifoso arrestato per gesto razzista nei confronti di Aubameyang

Durante Arsenal-Tottenham nella casa dei Gunners, un tifoso si è reso protagonista di un gesto deplorevole nei confronti di Aubameyang

Un brutto episodio quello andato in scena durante il match di Premier League tra Arsenal e Tottenham all’Emirates, terminato 4-2 per i padroni di casa. Un tifoso ospite ha infatti lanciato una buccia di banana all’attaccante dei Gunners Pierre Aubameyang durante l’esultanza di quest’ultimo sul primo dei due gol segnati, un calcio di rigore trasformato al minuto 10′.

Un gesto dall’evidente significato razzista e duramente condannato. Le forze dell’ordine, una volta individuato il responsabile, lo hanno portato via e messo in stato di fermo. L’episodio non è che la riprova del bassissimo grado di tolleranza che si registra in Inghilterra per gesti di questo tipo.