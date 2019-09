Arsenal Tottenham: Aubameyang punisce la passività degli Spurs

Il Tottenham è stato troppo attendista contro l’Arsenal. La rete di Aubameyang ha premiato l’assedio dei padroni di casa

Il Tottenham di Pochettino si è fatto rimontare due gol dall’Arsenal nel derby di Londra. Gli Spurs hanno tenuto un baricentro piuttosto basso, attaccando in spazi larghi. La situazione si è accentuata nella ripresa, coi Gunners che hanno assediato i cugini.

Il gol di Aubameyang mostra bene la passività del Tottenham: di fatto gli Spurs sono chiusi schiacciati in 25 metri, con il solo Kane leggermente più avanzato. La squadra di Pochettino non è in grado di sostenere lunghe fasi di difesa posizionale, e alla fine il gol del pareggio dei Gunners è arrivato.