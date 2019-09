Asamoah sul razzismo negli stadi: «Io provo a resistere ma altri non ce la fanno»

Intervistato da Sky Sport Kwadwo Asamoah ha parlato del tema razzismo negli stadi italiani. Le parole dell’esterno nerazzurro

RAZZISMO – «Per me è brutto, nel senso che alcuni non riesci a tenerli. Ogni anno succede, dà fastidio ma provo a resistere e a non dare ascolto. Alcuni però non ci riescono. L’Inter comunque sta lavorando su questo aspetto, ma dobbiamo riuscire a fare quello che altri Paesi fanno contro il razzismo. Penso che sarebbe meglio per il calcio italiano»

CAMPIONATO – «Stiamo lavorando tanto e nella maniera giusta, abbiamo i nostri obiettivi. In ogni partita è importante andare in campo e dare il massimo. Le quattro vittorie non arrivano così per caso, ma mancano ancora tante partite: è un risultato positivo e dobbiamo migliorarci. Vincere per i giocatori è importante, ti dà energia e voglia»

CONTE – «Lui vuole sempre il massimo dai suoi giocatori, il suo lavoro a livello fisico e mentale si vede. Lukaku è fantastico, sta facendo tanto per la squadra in fase offensiva e difensiva. Sono un po’ sorpreso perché molti in Italia fanno fatica all’inizio, lui ha capito subito il gioco e può fare ancora meglio»