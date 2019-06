Ascoli, l’esordio di Zanetti e il sogno di Pulcinelli: come ripartono i piceni

Ascoli, Paolo Zanetti all’esordio in Serie B riparte dai bianconeri ambiziosi di Pulcinelli: la situazione

Paolo Zanetti siede sulla panchina dell’Ascoli e la prossima stagione sarà all’esordio assoluto in Serie B. L’allenatore, a 36 anni, si conferma uno dei “nomi nuovi” del calcio italiano. Un tecnico ambizioso per una squadra che punta in alto.

Il sogno del presidente dei bianconeri, Pulcinelli, è un campionato di vertice, ma Zanetti tiene i piedi per terra e riparte da basi solide: «riparto da ciò che ha fatto Vivarini (precedente allenatore ndr)». Non solo, Zanetti vorrebbe ripartire anche dagli elementi della rosa attuale e intervenire sul mercato solo se necessario e con rinforzi mirati.