Ashley Young a costo zero: l’Inter sfida la Roma

La Roma e l’Inter sulle tracce di Ashley Young. L’esterno può lasciare lo United a parametro zero: posssibile futuro in Italia

Futuro in Italia per Ashley Young? L’esterno del Manchester United, abile a ricoprire il ruolo di terzino ma anche di esterno altro, destro e sinistro, può lasciare il club inglese e può iniziare una nuova avventura in Serie A. Il giocatore ha il contratto in scadenza e potrebbe andare via a costo zero. Il Manchester United non pare intenzionato a rinnovargli il contratto e, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il suo futuro potrebbe essere a Milano o a Roma. Inter e Roma infatti si sono mosse per l’ingaggio a parametro zero di Young.

Dal primo gennaio lui può trovare un accordo con un altro club perché il suo contratto è in scadenza. La società inglese però penserebbe ad un rinnovo di un anno per il 33enne mentre le società italiane sono pronte a mettere sul piatto un importante biennale per convincerlo a firmare. Il giocatore guadagna 130mila sterline a settimana e preferirebbe rinnovare con lo United ma se non dovesse trovare l’intesa valuterebbe con grande interesse le proposte italiane. Inter o Roma nel futuro di Young: possibile futuro italiano per l’esterno.