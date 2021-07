Assa Inter Cagliari, i nerazzurri hanno la carta per sbloccare Nandez: la situazione

Inter e Cagliari continuano a trattare per Nahitan Nandez. I nerazzurri avrebbero in mano la carta per convincere i sardi

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra Cagliari e Inter per Nahitan Nandez sta proseguendo in maniera spedita nonostante manchi l’ok dei rossoblù per il trasferimento del centrocampista in prestito oneroso con diritto di riscatto. Se infatti Tommaso Giulini vorrebbe immediatamente almeno 5 milioni, la società nerazzurra invece controbatte e intende dimezzare la prima rata.

Come agevolare allora l’arrivo del Leon all’Inter? Il Cagliari, secondo la Rosea, avrebbe puntato i suoi radar sull’attaccante classe 2001 Satriano che i nerazzurri potrebbero cedere in prestito.