Aston Villa-Derby, la finale “blues” va a Terry: ora Lampard aspetta la Juve

L’Aston Villa andrà in Premier League: ora Lampard aspetta la Juve. Il Derby ancora in Championship

La finale di Championship tra Aston Villa e Derby ha lasciato il suo verdetto. In Premier League ci andrà l’Aston Villa di Dean Smith (il cui vice è John Terry), incassando una cifra come 150-200 milioni. Un 2-1 che non accetta repliche.

Nonostante dei precedenti da sogno (0-3 e 0-4 in campionato), i Rams non impensieriscono l’Aston Villa (se non nel finale): le differenze tecniche sono state azzerate. Ora Lampard è davanti al bivio: un’altra stagione in seconda divisione o il grande salto al Chelsea? Gli intrecci del valzer degli allenatori ci portano lontano: la Juve chiama Sarri, Lampard aspetta i bianconeri per non vivere un’altra estenuante stagione di Championship.