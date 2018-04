Fiorentina di nuovo a Udine, cambia l’albergo: alloggia all’Astoria Hotel

Dopo la tragedia di Astori Fiorentina di nuovo a Udine: cambia l’hotel, ma il nome ricorda quello del capitano viola, che sarà omaggiato durante la sfida con l’Udinese

Quasi un mese dopo, lo sconforto è ancora grande per la Fiorentina, costretta a tornare a Udine. Il 4 marzo 2018 il calcio italiano è rimasto sotto shock per la morte di Davide Astori, capitano viola venuto a mancare proprio a Udine, nell’albergo sede del ritiro della Fiorentina. Doveva disputarsi Udinese-Fiorentina, ma ovviamente slittò tutto. Da allora a oggi è cambiata quasi ogni cosa. Innanzitutto, la Fiorentina ha deciso di modificare l’hotel. Non è più al La Di Moret, ha preferito andare in un luogo che non evocasse brutti ricordi e quindi ha scelto il centro di Udine. Il nome della nuova struttura, però rievoca quello di Davide: la Fiorentina alloggerà all’Astoria Hotel Italia, un caso del destino.

Oltre all’hotel, la Fiorentina si è trovata costretta a cambiare anche altre cose. Per la disponibilità dei biglietti, la Viola ha modificato la compagnia aerea con cui si è trasferita a Udine. Cambia anche la trasferta per i tifosi: a marzo era vietata ai viola, ma il clima del match di oggi sarà tutto fuorché pesante, quindi si è deciso di aprirla anche ai fan dalla Toscana. Arriveranno circa duecento tifosi, che sosterranno la squadra nella gara emotivamente più difficile. Al tredicesimo del primo tempo ci sarà modo di omaggiare Astori: sul maxischermo passeranno le immagini del capitano e le squadre e i tifosi lo ricorderanno.