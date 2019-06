Nel corso dell’inaugurazione del campo sportivo per Davide Astori, suo fratello Bruno, ha parlato del rapporto che li legava

Nell’edizione odierna de La Repubblica, si parla anche di Davide Astori. Al ragazzo mancato in un albergo di Udine nel 2018 è stato dedicato un campo sportivo a Betlemme. All’inaugurazione era presente suo fratello, Bruno, che ha parlato del loro rapporto.

Ecco le sue parole: «Mio fratello non era un santo, però era un uomo di profondità. Anche se lui non appendeva manifesti e non alzava mai la voce, il mondo del calcio si era accorto di che persona fosse. Davide sicuramente non sarà stato un fuoriclasse, ma dentro di se, la sua anima, lo era eccome».