Astori, inaugurato lo stadio dedicato all’ex capitano della Fiorentina

Davide Astori continua a vivere grazie alle iniziative che su tutto il territorio nazionale gli vengono tributate. Il Comune di Rignano, in provincia di Firenze, ha intitolato lo Stadio Comunale a Davide Astori.

Anche la via che porta allo stadio è stata intitolata ad un ex giocatore viola, ovvero a Stefano Borgonovo. «Dobbiamo prendere esempio da persone importanti come Borgonovo e Astori», ha detto il sindaco di Rignano ai microfoni di Sky Sport.