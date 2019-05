Atalanta, 22 milioni di motivi per festeggiare la Champions

La qualificazione in Champions porterà nelle casse dell’Atalanta un importante tesoretto per il mercato

Come riportato da L’Eco di Bergamo, l’Atalanta non può che festeggiare la qualificazione in Champions, non solo per quanto l’importanza di partecipare ad una manifestazione così importante, ma anche in termini economici.

La conquista della Champions porterà infatti nelle casse della società bergamasca ben 22 milioni di euro. I soldi potrebbero essere investiti per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno e per essere competitiva su più fronti.