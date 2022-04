Atalanta ad un bivio: rilancio Champions o ricostruzione?

L’Atalanta si trova ad un vero e proprio bivio dopo anni di grandi successi e imprese: Champions o ricostruzione? Questa è la domanda

Con l’uscita dall’Europa League dell’Atalanta cambiano i piani della società o almeno dovrebbero, visto che ci sarà in programma un incontro tra Percassi, Pagliuca e Gasperini. Da lì si capirà di più sul futuro della Dea. Champions o ricostruzione?

Quello che è certo che i nerazzurri ora puntano ad entrare in Europa. La Conference non sarebbe positiva per il brand, dunque meglio l’Europa League. La Champions è difficile in questa stagione, ma sicuramente una ricostruzione, ovvero migliorare in alcuni tasselli per tornare a lottare per le prime posizioni, deve essere nelle idee della società. Il futuro dell’Atalanta si deciderà in questo finale di stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.