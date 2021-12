Atalanta, Boga resta la priorità ma manca ancora l’accordo

L’Atalanta ha fissato l’obiettivo su Jeremie Boga e farà di tutto per acquisirlo nel mese di gennaio. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club bergamasco non ha ancora raggiunto l’accordo a fronte dei 25 milioni richiesti dal Sassuolo.

Atalanta are negotiating with Sassuolo for Jeremie Boga as priority signing. There’s still no full agreement on the fee as Sassuolo ask for €25m price tag – Shakhtar proposal was turned down. 🇨🇮 #transfers

Centre back Matteo Lovato could leave Atalanta to join Cagliari on loan.

