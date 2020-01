Atalanta, Caldara: «Contento per l’esordio, sono all’80%»

Caldara, tornato da poco all’Atalanta, ha commentato la sconfitta: «Contento per l’esordio, meno per il risultato»

Mattia Caldara ha esordito nuovamente con l’Atalanta e ha parlato in zona mista dopo la sconfitta con la Fiorentina in Coppa Italia. Le sue parole: «Sono contento per l’esordio, meno per il risultato. Dovevamo continuare a giocare come stavamo facendo, purtroppo abbiamo preso il secondo gol nel momento forse migliore nostro»

«Sono all’80% della mia forma fisica ottimale, ci vuole ancora un po’ più di campo per tornare al 100%. Sapevamo come affrontare la Fiorentina. All’inizio non abbiamo trovato subito le distanze, poi siamo andati meglio».