L’Atalanta è un cantiere aperto e Gollini para con un badile tra le mani – VIDEO

Per una giornata i giocatori dell’Atalanta sono diventati degli abili muratori e l’allenamento a Zingonia è leggermente cambiato

Giornata di allenamenti a Zingonia per l’Atalanta di Gasperini che continua la marcia a gonfie vele nelle zone europee della classifica. L’umore è altissimo dopo la bella vittoria di Parma, tanto da concedere far passare alla squadra nerazzurra un pomeriggio leggermente diverso. Uno dei main sponsor dei bergamaschi (U-Power), infatti, ha chiesto in prestito alcuni giocatori atalantini (Gomez, Masiello, Gollini tra gli altri) che hanno dimesso per un giorno i panni dei calciatori per indossare quello dei muratori.

Così gli allenamenti si sono trasformati in sedute di montaggio impalcature, spostamenti di blocchi di cemento e parate con con un badile tra le mani. Per maggiori informazioni chiedere a Gollini, che si è dimostrato insuperabile anche con un attrezzo non proprio famigliare.