Atalanta formato Champions: nel 2019 nessuno ha fatto meglio in trasferta

Con la vittoria sul Napoli la Champions non appare più improbabile per l’Atalanta: i numeri registrati nel 2019 lo dimostrano

L’Atalanta vede la Champions. A dirlo non sono solamente i punti in classifica (gli stessi del Milan di Gattuso), ma lo dicono anche i numeri fatti registrare nel 2019. Da gennaio, infatti, l’Atalanta è la squadra che ha collezionato cinque vittorie esterne in Serie A. Nessun’altra squadra ha fatto meglio in questo periodo.

Ma non è tutto. L’Atalanta è anche la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (20). I bergamaschi sono anche poi coloro che son stati capaci di segnare ben 41 gol da inizio stagione, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra squadra nella competizione.