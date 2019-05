Iniziano i lavori al Fratelli Azzurri: la società bergamasca pubblica il filmato in time lapse della demolizione della curva Pisani – VIDEO

Iniziano i lavori di ristrutturazione al Fratelli Azzurri d’Italia, stadio dell’Atalanta. La società bergamasca ha pubblicato sul proprio canale ufficiale Youtube il video in time lapse della demozione della storica Curva Pisani.

Con i lavori in corso, l’Atalanta giocherà al Mapei Stadium del Sassuolo. Le ristrutturazioni andranno avanti fino al 22 settembre e la nuova gradinata ospiterà circa 9mila spettatori. Queste la parole, invece, riportate sull’account Twitter del club: “#DemolitionDay: La Curva Pisani non c’è più. Sono stati velocissimi: la demolizione in due minuti”.