L’Atalanta lavora al doppio colpo in attacco. Sondaggi con il Napoli per Roberto Inglese e Simone Verdi

L’Atalanta è sulle tracce di Luis Muriel ma l’infortunio del colombiano in Copa America potrebbe rallentare la trattativa. Per questo, secondo Tuttosport, i bergamaschi hanno iniziato a sondare altre piste.

Sondaggi con il Napoli per Roberto Inglese, attaccante che piace a mezza Serie A, e per Simone Verdi, esterno offensivo reduce da un’annata in chiaroscuro, voglioso di tornare protagonista.