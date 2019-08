Atalanta, ecco Skrtel: «Non vedo l’ora di cominciare»

Dopo la firma e l’annuncio ufficiale, sono arrivate anche le prime parole da nuovo giocatore dell’Atalanta per Martin Skrtel

Prima giornata a tinte nerazzurre per Martin Skrtel che in mattinata è atterrato a Bergamo per poi recarsi subito a sostenere le visite mediche e poi a Zingonia per la firma sul contratto. In seguito sono arrivate anche le prime parole ufficiali del nuovo difensore orobico

PRIMO IMPATTO – «Sono felicissimo di essere qui e non vedo l’ora di cominciare. Oggi sono stato tutto il giorno a Zingonia e ho potuto constatare quanto bene è strutturato questo club. Il centro sportivo ha tutto e qui i giocatori sono concentrati al 100% sul loro lavoro».

LA SQUADRA – «L’anno scorso la squadra ha ottenuto un grandissimo risultato arrivando terza. Ho parlato con alcuni amici che giocano in Italia e tutti mi hanno detto solo cose positive».

CHAMPIONS – «Per un giocatore la Champions è il top, sogni di giocarla fin da bambino. Io l’ho disputata col Liverpool e sono felice di poterlo fare ora anche con l’Atalanta. Sono impaziente anche di esordire in Serie A»