Infortunio Farias: anche il brasiliano abbandona il campo nel corso di Atalanta-Empoli. Le condizioni dell’attaccante

Non c’è pace per Andreazzoli: il tecnico perde anche Diego Farias per infortunio. Il giocatore si è fermato a causa di problemi muscolari, chiedendo il cambio. L’attaccante ha abbandonato il campo nel corso di Atalanta-Empoli lasciando spazio a Oberlin al 42′ pt.

Non sono ancora note le condizioni di Farias: si attende un’ufficialità da parte dello staff dell’Empoli per valutare l’entità del problema fisico.