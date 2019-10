Atalanta, che flop nei gironi di Champions. Come l’Inter nel 2006/07

Due sconfitte in due partite per l’Atalanta all’esordio in Champions League: i nerazzurri come l’Inter di Mancini nel 2006

Doppio KO per l’Atalanta di Gasperini: gli orobici scivolano ancora in Champions League, perdendo anche contro lo Shakhtar Donetsk. Nella prima giornata, la Dea aveva sventolato bandiera bianca in favore della Dinamo Zagabria.

L’ultima squadra italiana ad aver perso le prime due partite dei gironi della massima competizione europea fu l’Inter di mister Roberto Mancini nel 2006/2007. Una vera e propria tragedia nerazzurra.