Atalanta, Freuler ha un solo timore: «Il City del mio idolo Guardiola»

Atalanta, Freuler ha un solo timore verso la stagione che porterà la Champions League: «Il City del mio idolo Guardiola»

L’Atalanta si avvicina alla stagione che la condurrà alla prima partecipazione in Champions League. E anche Freuler non vede l’ora. «Ci sono squadre molto forti, non è semplice scegliere chi vorresti affrontare. Di sicuro la squadra che vorrei evitare è il Manchester City. Giocano un calcio bellissimo, Guardiola è il mio allenatore preferito: credo che siano molto diversi da tutte le altre squadre».

Poi uno sguardo anche al campionato: «L’Atalanta vale ancora i primi posti? Nessuno dei titolari è andato via, solo Mancini. Siamo migliorati con Malinovskyi e Muriel, sono due giocatori molto forti. Ce la possiamo giocare con tutti».