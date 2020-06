Atalanta, Freuler: «Ripresa? Sarà dura, ma sono contento»

Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare della ripresa del campionato

Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare della ripresa del campionato. Ecco le sue parole:

«Ho passato il periodo peggiore stando attento a non uscire e seguendo le indicazioni che ci venivano date. Sappiamo che ci aspetta un periodo tosto, il calendario è pieno e giochiamo ogni 3 giorni. Sarà dura ma sono contento. Mi sembra una cosa positiva e importante, per il calcio e per lo sport ma anche per l’Italia».

RIPRESA – «Penso ad esempio alla Champions League, alle tempistiche. Il campionato italiano finirà il 2 agosto e pochi giorni dopo inizierà la Champions, potremo arrivare in forma al momento più importante della stagione».