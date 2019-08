Atalanta, Gasperini agrodolce: «Partiti a rilento, ma poi è entrato Muriel…»

Atalanta, Gasperini agrodolce dopo il successo a fatica sulla Spal: «Partiti a rilento, ma poi è entrato Muriel…»

Gasperini agrodolce nel commentare il successo a fatica per 3-2 in casa della Spal. «Abbiamo creato moltissimo al di là dei tre gol, anche quando eravamo sotto. Però non si può partire a rilento: avevamo cercato di essere più coperti all’inizio, oltretutto. Poi però la squadra ha concretizzato, dal 2-1 è stata un’altra Atalanta, si aveva la sensazione di poter recuperare il risultato».

Quindi un commento sulla prova di Muriel. «Quando abbiamo dovuto sbilanciarci è stato differente. Muriel è entrato benissimo, ci serviva in questo tipo di partita: se tutti sono calati, lui entra e ti cambia la partita».