Atalanta, Gasperini: «Champions traguardo storico». E sul futuro…

Gasperini esulta dopo la vittoria sul Sassuolo: l’Atalanta è in Champions League! Le parole del tecnico bergamasco

Festa grande in casa Atalanta: la squadra di Gasperini raggiunge il sogno Champions League con la vittoria sul Sassuolo.

Ecco le parole di Gasperini a Sky Sport:«I ragazzi hanno dato tantissimo. Questa è una grandissima vittoria, la dedichiamo alla gente di Bergamo ma soprattutto a questi ragazzi. La Champions? Traguardo mai vissuto in 112 anni di storia del club, arriva in modo onorevole». Alla domanda sul futuro, il tecnico non ha risposto, unendosi ai festeggiamenti.