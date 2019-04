Gasperini in conferenza stampa per presentare il monday match Atalanta-Udinese: l’allenatore bergamasco carica la squadra per la corsa Champions e il finale di stagione

Un Gasperini carico, a dir poco, quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Udinese. Dalla corsa Champions alla finale di Coppa Italia, l’allenatore sa che i bergamaschi sono padroni del proprio destino.

Innanzitutto, il tecnico ha commentato l’impresa contro la Fiorentina: «Rimontare e vincere contro la Fiorentina ci ha dato una spinta incredibile, le motivazioni sono altissime. A Roma ci andremo, ma adesso testa al campionato».

Gasperini ha poi parlato del super momento della dea e della corsa Champions: «Dipende soprattutto da noi. Con un successo torneremmo davanti. Occhio, però, ai bianconeri: hanno centrato qualche risultato positivo, nonostante un calendario non semplice. In campionato le partite sono difficili, non sempre è possibile vincere con continuità. Le giornate diminuiscono e diventano sempre più importanti, vogliamo i 3 punti. Non si può andare avanti con i pareggi. Viviamo un bel momento di forma. Vedo attenzione e c’è fiducia, il fatto di riuscire a rimontare non è assolutamente secondario: vuol dire che ci siamo, altrimenti non raddrizzeremmo il risultato nell’arco dei 90′. I ragazzi sono consapevoli dei propri mezzi e sono motivati. Vietato essere esageratamente euforici, ma al contempo ci sono energie a sufficienza per chiudere bene la stagione».

Su Ilicic, infine: «Sta bene, l’unico indisponibile è Toloi Tornerà Hateboer, squalificato in Coppa Italia».