Atalanta, Gasperini: «Cori razzisti a Dalbert? Nessuno li ha sentiti»

Gasperini commenta l’episodio dei cori razzisti rivolti a Dalbert che hanno costretto l’arbitro a interrompere Atalanta Fiorentina

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, si è espresso sulla questione legata ai cori razzisti all’indirizzo di Dalbert nel corso della sfida contro la Fiorentina. Ecco le parole del tecnico orobico.

«I cori non li ha sentiti nessuno, poi se qualche imbecille ha detto qualcosa e lo ha insultato è diverso. È grave, succede in tutti gli stadi, anche a Firenze ti insultano. Bisogna stare attenti. Bisogna condannare il razzismo, ma non possiamo andare a contare uno a uno tutti quelli che insultano. Non facciamo queste cose, anche perché poi si riportano diversamente».