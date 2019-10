Atalanta: Gasperini e l’aggressività della Dea

Una statistica in particolare mostra la grande intensità dell’Atalanta di Gasperini in campionato. Scopriamo quale

L’Atalanta di Gasperini è un avversario molto difficile da affrontare. Le marcature a uomo tolgono il fiato, è quasi impossibile impostare in modo pulito contro una squadra così intensa ed aggressiva.

Non a caso, oggi l’Atalanta è in testa alla Serie A per tackle effettuati. Ne provano quasi 19 a partita, pochissimi in più del Torino (altra squadra che adotta un sistema difensivo a uomo).