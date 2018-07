L’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha parlato dopo il deludente pareggio contro il Sarajevo nel secondo turno preliminare di Europa League

L’Atalanta si fa rimontare due reti dal Sarajevo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia finisce 2-2 e i nerazzurri sono adesso chiamati alla vittoria nella gara di ritorno in programma tra una settimana in Bosnia. L’allenatore della ‘Dea’, Giampiero Gasperini, ha parlato così dopo la partita odierna: «Non ho molto rammarico, i miei giocatori hanno interpretato bene la partita. Purtroppo ce la siamo complicata in 5 minuti. In questa fase della stagione si può perdere la freschezza e la lucidità negli ultimi passaggi. Al ritorno avremo una settimana di lavoro in più sulle gambe» le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Gasperini ha poi proseguito: «Per la gara di Sarajevo speriamo di recuperare Ilicic, poi vedremo se potrà recuperare anche Freuler. Pessina ha comunque fatto bene stasera. Pasalic? Non si è ancora allenato con noi e per questa gara non poteve essere disponibile. Adesso siamo questi, ma i ragazzi hanno fatto una buona partita. Andremo a Sarajevo per conquistare la qualificazione. Il nuovo calendario di Serie A? Non si può dire quando è il momento migliore di affrontare certe squadre, quest’anno sarà un campionato molto equilibrato».

L’allenatore nerazzurro è intervenuto anche in zona mista, dichiarando: «Non è facile parlare della partita di stasera. Due episodi ci hanno compromesso una gara che avevamo ben giocato. Loro avevano fatto davvero poco, è un peccato. Non portiamo a casa un bel rislutato; per vincere questo tipo di partite, a Sarajevo, servirà sicuramente più precisione. Mi dispiace perchè è un risultato bugiardo, rivedrò la partita per capire cosa è successo».