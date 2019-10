Atalanta, Gasperini: «Guardiola ispira? Nel calcio si copia tanto» – VIDEO

Atalanta, Gasperini elogia il lavoro del tecnico del Manchester City, Pep Guardiola: Un riferimento nel mondo – VIDEO

Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha esaltato il lavoro di Pep Guardiola, prossimo avversario dell’Atalanta con il Manchester City. Il tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa in vista della gara di Champions League, ha avuto parole al miele per il collega.

«Un riferimento nel mondo per tantissimi allenatori, nessuno inventa niente ma si copia tanto», questo il riconoscimento dato a Guardiola da parte di Gasperini.