Atalanta, Gasperini impone un’altra amichevole: ecco data e avversaria

Atalanta, Gasperini impone agli orobici un’altra amichevole: ecco data e avversaria dell’ultimo test

Nella giornata di domenica, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta tornerà in campo per una nuova amichevole. Il test andrò in scena a Zingonia alle ore 16.

E così il gruppo orobico di Gasperini, nella sfida al Mantova, potrà verificare il livello della condizione dello slovacco Skrtel, ultimo acquisto sul mercato, e quello del resto della squadra, dopo la pesante sconfitta nel test con il Getafe.