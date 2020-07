Atalanta, Gasperini: «Viaggiamo alla giornata. Ilicic fondamentale»

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della sfida contro il Parma: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Parma.

CONDIZIONE – «Viaggiamo un po’ alla giornata, più passano i giorni e più difficile diventa. Non sarà facile, anzi, sarà molto difficile. Siamo stati molti mesi senza Zapata, ora nel momento decisivo della stagione c’è questa assenza, la squadra sta sopportando bene per quanto non abbiamo un giocatore con le sue caratteristiche, ci stiamo adattando con Pasalic, Gomez, Malinovskyi, cercando di trovare altri equilibri. Senza Zapata li avevamo trovati, ora un po’ meno, ma sopperiamo con altre qualità».

ILICIC – «Ilicic per noi è fondamentale, fino a marzo era devastante in campionato e coppa, era la sua stagione. Come se mancasse Dybala alla Juve oppure Immobile alla Lazio o Lukaku all’Inter».