Atalanta, Gollini amaro: «Macchiata una grande partita»

Il portiere dell’Atalanta Gollini ha commentato così la sconfitta subita contro lo Shakhtar in Champions League: «Macchiata una grande partita»

L’Atalanta esce sconfitta dalle mura di San Siro con un beffardo 2-1, maturato cinque secondi prima della fine del triplice fischio. Nonostante il risultato, Pierluigi Gollini non si sente inferiore allo Shakhtar: «Abbiamo preso un contropiede, può capitare, ma questo episodio ha macchiato una grande partita. Siamo stati alla pari degli avversari».

I nerazzurri sono chiamati alla reazione: «Proveremo a fare del nostro meglio in Champions League, ma non dobbiamo trascurare il campionato. È importante per noi».