Atalanta, Hateboer: «Siamo come l’Ajax. Napoli? Tutto scorretto»

Il terzino olandese dell’Atalanta fa un paragone con l’Ajax. In più, parla di Napoli e calciomercato

Hans Hateboer è uno dei cardini dell’Atalanta delle sorprese, capace quest’anno di arrivare a maggio con prestigiose ambizioni. In una lunga inervista, il terzino ha raccontato della sua esperienza alla dea, di un paragone con l’Ajax e sul mercato.

Ecco le sue parole: «La stanchezza qui non esiste, qui si va forte. Coppa Italia o quarto posto? Traguardi spettacolari, giochiamole tutte. Mercato? Se ne parla sempre, pure in modo scorretto. Mi riferisco alle voci sul Napoli. Io penso esclusivamente all’Atalanta».

Sul paragone con l’Ajax: «Come loro?Direi di sì. Entrambe giocano 1 contro 1, a tutto campo. Stessi principi, anche se loro hanno più qualità. Guardate cosa stanno facendo in Europa… Ne parlavo con De Ligt in Nazionale, i loro risultati non mi sorprendono».