Atalanta Uefa, in corso tra ieri ed oggi l’ispezione al Gewiss Stadium: obiettivo ottenere il via libera per ospitare la Champions

Ispezione in corso. E’ cominciata ieri e si concluderà oggi la lunga due giorni della delegazione Uefa chiamata a verificare lo stato di avanzamento dei lavori al Gewiss Stadium di Bergamo. La struttura che, nelle intenzioni dell’Atalanta, dovrebbe essere ultimata in tempo per ospitare le gare casalinghe della prossima stagione in Champions League.

Una partita tutta da giocare per il club orobico. Anche perché sono ben quattro le aree sotto la lente di ingrandimento della Uefa, che dovrebbe concedere una deroga affinché la squadra di Gasperini possa esibirsi a Bergamo. La prima riguarda la Curva Nord, la seconda la Tribuna Ubi, la terza l’area stampa e la quarta il sistema di illuminazione.