Dopo la sconfitta di oggi col Genoa, l’Atalanta cercherà di risollevarsi contro la Juventus: mancheranno però tre pedine fondamentali

L’Atalanta è attualmente in una buona posizione di classifica che le consente di ambire a posizioni di alta classifica, tra Europa e addirittura Champions League. Eppure i bergamaschi sono caduti malamente quest’oggi sul campo del Genoa a Marassi. Dopo l’iniziale pareggio, infatti, l’Atalanta ha subito due reti e ha chiuso il match con un secco 3-1. Ma le notizie negative per la squadra di Gasperini non sono finite qui. Nel corso del pomeriggio di oggi, sono stati espulsi ben due calciatori fondamentali quali Palomino (per una doppia ammonizione) e Toloi (per un rosso diretto allo scadere). Entrambi i difensori saranno dunque squalificati per la prossima partita di campionato che vedrà l’Atalanta vedersela contro la Juventus. Inoltre, per la prossima partita, l’Atalanta dovrà fare a meno anche di Marten De Roon che ha subito un problema al ginocchio nel corso della sfida di oggi.