Atalanta, la Coppa Italia è sempre un trofeo da provare a conquistare. Ecco perché

L’importanza della Coppa Italia per l’Atalanta: una competizione che deve essere un concreto obiettivo stagionale

Che obiettivi dovrebbe avere l’Atalanta? Ritornare in Europa, e soprattutto quello di puntare ogni anno alla vittoria della Coppa Italia: o quanto meno provare ad arrivare fino in fondo. Competizione con diverse falle (su tutti il fatto di avvantaggiare le cosiddette big), nonostante ciò tale traguardo consentirebbe stimoli e voglia di alzare l’asticella. I nerazzurri necessitano di vincere un trofeo.

60 anni dall’ultima vittoria e 4 finali perse di cui le ultime due che hanno lasciato un grande amaro in bocca per un’Atalanta spettacolare, ma ancora incompiuta. La Dea non è più una sorpresa, e serve fare l’ultimo passo per raggiungere il salto di qualità: considerando che il raggiungimento di tale traguardo regala assolutamente un posto in Europa.

Vincere un torneo aprirebbe nuove porte all’Atalanta (molto importanti): una realtà che fa sempre sognare, ma finalmente compiuta in termini di trofei. Fallimento in caso di perdita? Assolutamente no. Si tratta di guardare la Coppa Italia con ancora più ambizione, in grado di dare alla Dea più chance a lungo termine per riempire la bacheca.

Coppetta senza valore? Talmente inutile che nel 2019 ha trascinato 25mila atalantini a Roma, e portarla a casa regalerà alla città di Bergamo delle emozioni “a colori” (e non più in bianconero).