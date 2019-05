Percassi: «Chiediamo rispetto. Gasperini? Ne parleremo a fine stagione»

Il presidente dell’Atalanta, Percassi, è tornato a parlare della contestata finale di Coppa Italia contro la Lazio e del futuro di Gasperini

Antonio Percassi non ci sta. Dopo il grave episodio accaduto nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, il presidente dei nerazzurri è tornato a parlare del Var e sull’accaduto nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: «Questo era un caso in cui era impossibile non intervenire e purtroppo è accaduto. Non capisco perché Calvarese alla VAR non abbia richiamato l’attenzione di Banti, proprio lui che come arbitro in campo ha dato un rigore per un fallo di mano su azione simile con espulsione di Biraschi nel derby di Genova. Il mani non visto di Bastos ha fatto girare il match. Noi chiediamo solo rispetto e attenzione perché certe decisioni mandano in fumo il lavoro di anni».

Percassi ha poi risposto alle domande relative al futuro di Gasperini: «Ha un contratto fino al 2021 con opzione per un altro anno e per me il problema non esiste. Come sempre a fine stagione ci incontreremo e faremo il punto. Certo, avendo ottenuto risultati incredibili è logico che possa piacere ad altri club però Bergamo è innamorata di lui, questo è un ambiente ideale per lavorare. Esiste un legame unico tra squadra, tecnico e città: per me rimane a vita qua».