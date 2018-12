Atalanta-Lazio highlights e gol: le azioni salienti del Monday night – VIDEO

Atalanta-Lazio highlights e gol: le azioni salienti del Monday night della 16ª giornata della Serie A 2018/2019

Il posticipo della 16ª giornata di Serie A mette di fronte Atalanta e Lazio che si affronteranno allo stadio Atleti Azzurri d’Italia in un match che può risultare importante per la classifica. I padroni di casa sono scivolati all’11° posto dopo le vittorie di ieri delle avversarie, ma con un successo contro i biancocelesti potrebbero agganciare la Roma al sesto posto. La formazione di Simone Inzaghi, invece, è in quinta posizione e conquistando i tre punti a Bergamo potrebbe sorpassare momentaneamente il Milan, impegnato domani contro il Bologna.

Per la sfida è stato designato l’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Liberti e Longo. Quarto uomo è Sacchi, mentre al Var saranno presenti Manganiello e Peretti. Ecco gli highlights di Atalanta-Lazio:

1′ GOL DELL’ATALANTA, ZAPATA: discesa sulla sinistra di Gosens e cross verso il centro dell’area, Radu è sulla palla ma rinvia male sui piedi di Zapata, che sotto misura non sbaglia e castiga Strakosha.