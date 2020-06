Atalanta-Lazio in tv e streaming: dove vederla

Atalanta e Lazio si affrontano nel big match della 27ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming

La 27ª giornata di Serie A vive il suo match clou nella sfida del Gewiss Stadium fra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Simone Inzaghi. La Dea è attualmente al 4° posto in classifica con 51 punti, con 6 lunghezze in più della Roma e 6 in meno dell’Inter, mentre l’Aquila è al 2° posto a quota 62, con un distacco di un punto dalla capolista Juventus. Atalanta-Lazio: la partita si giocherà mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 21.45 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo, senza la presenza del pubblico sugli spalti per rispetto del protocollo sull’emergenza sanitaria da Coronavirus. La gara sarà arbitrata dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio.

Atalanta-Lazio sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio. Ad occuparsi della telecronaca sarà Fabio Caressa, che sarà coadiuvato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

Clicca qui per le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

Atalanta-Lazio, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/20

Quando: Mercoledì 24 giugno 2020

Fischio d’inizio: ore 21.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Gewiss Stadium (Bergamo)

Arbitro: Daniele Orsato di Schio