Atalanta-Lazio, Salvini: «Prossimo anno sicurezza a carico dei club!»

Salvini minaccia la Serie A dopo gli scontri per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Le parole del Ministro dell’Interno

Nonostante l’appello dei giorni scorsi di Matteo Salvini alle tifoserie, la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio è stata preceduta da scontri violenti.

Il ministro ha minacciato il mondo del calcio con queste parole:«Stasera c’è Lazio-Atalanta, stiamo coordinando 20000 uomini delle Forze dell’Ordine che stanno presidiando autogrill, stazioni, fontane, bar, giardinetti. Questa è l’Italia del 2019, devo garantire che una partita di pallone non si trasformi in un campo di battaglia. Dalle prossime stagioni calcistiche i costi di questi uomini non saranno a carico dei contribuenti ma delle società».