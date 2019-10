Atalanta Lecce: la pressione di Gasperini stronca Liverani

Contro l’Atalanta, il Lecce ha faticato molto nel contenere le marcature a uomo predisposte da Gasperini. Un esempio il gol di Zapata

Il Lecce è una squadra propositiva che imposta in modo pulito dal basso. Tuttavia, l’aggressività e le marcature a uomo dell’Atalanta di Gasperini hanno messo in crisi la costruzione rivale. Si è visto in occasione del gol di Zapata, con Gosens che ha recuperato palla su Rispoli.

Come si può osservare nella slide sopra, il Lecce non ha soluzioni di passaggi. Ogni giallorosso è preso a uomo da un giocatore dell’Atalanta.