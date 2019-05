Atalanta, Bergamo freme: al Mapei ci saranno 18mila tifosi della Dea

L’Atalanta vuole centrare il sogno Champions e per farlo potrà contare sull’aiuto dei tifosi: 18mila bergamaschi al Mapei

A Sassuolo come a Bergamo. Il Mapei Stadium come L’Atleti Azzurri d’Italia. L’Atalanta vuole entrare in Champions League e per farlo potrà contare sull’amore infinito dei suoi tifosi.

Per l’appuntamento con la storia attesi quasi 18.000 tifosi. Per l’esattezza 17.525, quota che corrisponde alla capacità del Mapei Stadium escludendo i 4.000 posti disponibili per la Tribuna Nord, il settore ospiti che per una volta sarà occupato dal pubblico neroverde.