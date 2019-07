L’Atalanta rinnova il prestito di Mario Pasalic con il Chelsea: tutti i dettagli sulla formula di trasferimento

Tramite il proprio sito ufficiale, l’Atalanta comunica di aver rinnovato l’accordo con il Chelsea per Mario Pasalic.

Ecco il comunicato completo: «Atalanta B.C. comunica di trovato l’accordo con il Chelsea F.C. per il prolungamento del prestito del calciatore Mario Pašalić fino al 30 giugno 2020, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista croato continuerà dunque a vestire la maglia nerazzurra anche nella stagione 2019-2020. Arrivato nell’estate del 2018, ha dato un contributo significativo nel raggiungimento di traguardi storici come il terzo posto in campionato e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League, e il raggiungimento della finale di TIM Cup. Sono state 42 le presenze totali nella sua prima stagione in nerazzurro, con 8 gol segnati: 5 in campionato, 2 in TIM Cup e 1 nelle qualificazioni di UEFA Europa League. Sua la rete del successo fondamentale per il terzo posto finale a Napoli a sei giornate dal termine, sua anche la rete del 3-1 nell’ultima giornata che ha chiuso il discorso qualificazione alla Champions nel match vinto con il Sassuolo».