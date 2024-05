Atalanta Marsiglia, Papin: «All’andata l’OM poteva vincere. 50% di possibilità di passare e di vincere l’Europa League. E poi abbiamo un VANTAGGIO»

Atalanta Marsiglia, Papin ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida di ritorno dell’Europa League che vale l’accesso alla finale

In Italia lo abbiamo conosciuto con il Milan. Che lo preso dal Marsiglia, dove ha rappresentato il meglio che ci potesse essere in attacco. Pallone d’Oro del 1991, Jean Pierre Papin vede così la sfida di stasera che designerà una delle due finaliste di Europa League: Atalanta-Marsiglia.

CHE GARA SARA’ – «Partita difficile, complicata, equilibrata. Come del resto è stata all’andata: l’Atalanta ci ha messo in difficoltà, abbiamo sofferto, ma avremmo anche potuto vincere. Abbiamo il 50% di passare, ci crediamo. Possiamo battere l’Atalanta e poi alzare la coppa il 22 maggio: la nostra stagione finora è stata complicata ma cambierebbe colore, l’anno prossimo giocheremmo la Champions».

MARSIGLIA UNICA FRANCESE NELLA COPPE – «Anche per questo la squadra ha il dovere di provare ad andare fino in fondo. Lo dobbiamo ai nostri tifosi, che non festeggiano per un trofeo da troppo tempo (dalla Coppa di Lega 2012, ndr) e a tutto il Paese, che vuole vedere un club francese affermarsi in Europa».

GASPERINI – «É un grande allenatore, straordinario. É partito dalla base della tradizione italiana, perché la sua è una squadra solidissima, attenta in fase difensiva e molti, molto organizzata, ma ha seguito l’evoluzione del calcio. Il suo stile di gioco aggressivo ti mette in crisi. Anche il Marsiglia ha provato a intraprendere questa strada, con Tudor in panchina, ma all’OM non ha funzionato, giocare uomo su uomo è molto dispendioso e richiede una disponibilità totale della squadra. Quando ci si riesce, però, diventa un’arma per colpire qualunque avversario, l’Atalanta di Gasperini è un modello».

GASSET – «Ha fatto un grande lavoro. Ha portato equilibrio, ha dato più libertà in campo e fiducia: era quello che serviva ai giocatori. Stasera arriviamo più riposati dell’Atalanta perché la partita con il Reims in campionato è stata rinviata, proveremo a sfruttare questo vantaggio»