Atalanta, Masiello: «Grati ad Inter e Milan. Ecco perchè era importante»

Atalanta, Andrea Masiello ha parlato ai microfoni di Ansa sulla questione San Siro. Ecco le parole del difensore

L’Atalanta giocherà la Champions League a San Siro. A commentare la buona notizia, c’è anche Andrea Masiello ai microfoni di Ansa. Ecco le parole del difensore dei bergamaschi: «Siamo contenti di poter giocare la Champions vicino a casa: ci facilita le cose anche dal punto di vista organizzativo».

Masiello ha poi proseguito: «Siamo grati all’Inter e al Milan per l’opportunità, per noi essere così vicini è importante pure per il recupero post partite. i aspetta una stagione entusiasmante, piena di sfide ad alto livello. Personalmente non vedo l’ora di misurarmi coi migliori. Il sogno è marcare Messi e giocare ad Anfield,Camp Nou e Bernabeu».